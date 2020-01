Roma, Villar a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma – FOTO – VIDEO

Gianluca Petrachi non si è fatto trovare impreparato e in questa finestra di mercato invernale ha messo a segno diversi colpi. Oltre a Ibanez e Carles Perez, ieri sera è sbarcato nella capitale anche Gonzalo Villar, giovane centrocampista che arriva dall’Elche. Visibile la sua emozione a Fiumicino, arrivando dalla serie B spagnola dopo le buone prestazioni anche con l’Under 21. Mentre il connazionale Carles Perez scenderà tra pochi minuti dall’aereo proveniente da Barcellona, Villar arriva a Villa Stuart per le visite mediche d’idoneità. Dopo i consueti test fisici per il classe ’98 sarà il turno delle firme e degli annunci.