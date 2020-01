Coppa Italia Primavera, Atalanta-Roma 0-0 – LIVE

La Roma Primavera con un solo obiettivo: rialzarsi. Dopo il ko rocambolesco per 5-4 con la Sampdoria e il pari contro il Chievo, i giallorossi cercano riscatto nella sfida di Coppa Italia. Nei quarti di finale, però, davanti c’è l’Atalanta che sta dominando il campionato e ha 15 punti in più della squadra di De Rossi. La Roma arriva a questo punto dopo aver eliminato il Napoli 4-1, ma al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia contro i bergamaschi (che hanno buttato fuori il Benevento con lo stesso risultato) servirà una vera e propria impresa. In campionato contro la squadra di Brambilla finì 3-3 a novembre, chi passa oggi sfida in semifinale la vincente di Verona-Frosinone.

Clicca qui per risultati, marcatori e il tabellone della Coppa Italia Primavera

LA CRONACA DEL MATCH

IL PRIMO TEMPO

9′ – Partita aperta, con continui capovolgimenti di fronte. Atalanta e Roma sono due squadre che giocano un calcio offensivo e creano tante occasioni.

4′ – Roma a un passo dal vantaggio! Il colpo di testa di Sdaigui da corner è pericolosissimo, Gelmi è costretto ad allungarsi.

1′ – Partiti!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (4-3-3): Gelmi; Bergonzi, Okoli, Guth, Brogni; Gyabuaa, Da Riva, Cortinovis; Colley, Piccoli, Cambiaghi.

A disposizione: Ndiaye, Ghislandi, Heidenreich, Milani, Ruggeri, Signori, Finardi, Panada, Traoré, Ghisleni, Dajcar, Kobacki.

Allenatore: Brambilla.

ROMA (4-3-3): Cardinali; Parodi, Trasciani, Bianda, Calafiori; Simonetti, Tripi, Sdaigui; Riccardi, Tall, D’Orazio.

A disposizione: Zamarion, Pleśnierowicz, Santese, Buttaro, Nigro, Darboe, Cancellieri, Zalewski, Felipe Estrella, Semeraro, Milanese, Boer.

Allenatore: De Rossi.



Arbitro: Paolo Bitonti di Bologna

Assistenti: Federico Pragliola di Terni e Luca Valletta di Napoli