1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Gasperini: "Siamo un po' lenti sul mercato"

Oggi è tornato a parlare Gasperini che ha detto la sua sul mercato a rilento dei giallorossi e sul mancato rinnovo di Celik: "Ora c'è Ryan Friedkin, è un elemento che può aiutarci ad accelerare. Ora però ci sono anche i Mondiali di mezzo, giugno è stato un mese un po' di paralisi. Ma ora ci si comincia a muovere un po' da parte di tutti. Celik posso solo ringraziarlo per lo scorso anno, ma calcisticamente sono convinto che ci rinforzeremo e saremo anche meglio". Il mister ha a mandato un messaggio abbastanza netto al calciomercato della Roma, definendone determinati confini e caratteristiche. Mason Greenwood e Crysencio Summerville sono profili "prendibili" che possono arrivare a Trigoria? No, almeno a certe condizioni. Se l'inglese ha sparato altissimo e in Turchia ha ottenuto un ingaggio quasi senza senso.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4