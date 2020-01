Mercato Roma, sorpresa Florenzi: al Valencia in prestito secco – LIVE

Nuovo colpo di scena nel mercato della Roma. In queste ore è diventata rovente la trattativa tra i giallorossi e il Valencia per la cessione di Alessandro Florenzi. I due club erano al lavoro soprattutto per definire la formula dell’operazione, con il nodo legato alle condizioni dell’eventuale riscatto. Invece il numero 24, come riporta ‘Sky Sport’, si trasferirà in Liga in prestito secco fino a giugno. Con questa formula Florenzi tra cinque mesi tornerebbe a Trigoria, ma intanto punta a giocare titolare nel Valencia anche per guadagnarsi il posto all’Europeo. Di seguito tutti gli aggiornamenti live sulla trattativa per la cessione del capitano della Roma.

LIVE

Ore 12.15 – Mentre la trattativa Florenzi va avanti verso la conclusione, fuori dal centro sportivo di Trigoria presenti tre tifosi giallorossi, tutti con la maglia del numero 24 addosso.

Ore 11.50 – Intanto il ds della Roma, Gianluca Petrachi, è appena arrivato a Trigoria.

Ore 11.45 – Dopo le indiscrezioni che parlavano di prestito con obbligo di riscatto (da valutare le condizioni), sono arrivate novità sulla formula. La cessione di Florenzi al Valencia potrebbe arrivare in prestito secco, dunque senza opzioni esercitabili dagli spagnoli.