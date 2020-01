Roma, ecco Carles Perez: atterrato a Fiumicino, ora le visite mediche – FOTO – VIDEO

La Roma ha il suo rinforzo per la fascia destra. Carles Perez è sbarcato questa mattina, alle 9.10, all’aeroporto di Fiumicino dopo giorni di intense trattative tra i giallorossi e il Barcellona. Prima la telefonata di Setién che ha scaricato il classe ’98, poi quella di Petrachi e l’accordo con i blaugrana che faticava ad arrivare a causa della recompra. Alla fine lo spagnolo, dopo aver trovato l’intesa con i capitolini, ha avuto il via libera per salire su un aereo stamattina e dare il via alla sua avventura romana. Poco meno di un’ora dopo Perez è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di idoneità. Lo spagnolo sarà il sostituto di Zaniolo sulla destra, si trasferisce in giallorosso per una cifra sui 15 milioni, con il Barcellona che conserva un diritto di prelazione (e non, dunque, la recompra) sull’eventuale futura rivendita del calciatore.

Hanno collaborato Marco Prestisimone e Dario Marchetti