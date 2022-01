Fatta per Sergio Oliveira, salutano Mayoral e Villar. Tornano Zaniolo e Fuzato

La Roma definisce il secondo acquisto di questa sessione di mercato. Pinto ha raggiunto un accordo con il Porto per portare in giallorosso Sergio Oliveira. Il giocatore, preso in prestito a 1 milione con un diritto di riscatto a 13,5, arriverà...

Giornata intensa per il mercato in uscita: definito l'accordo con il Getafe per la cessione in prestito di Villar e Mayoral fino a fine stagione. Sempre dalla Spagna arriva un interesse per Diawarache piace al Valencia come sostituto di Wass. Ai saluti anche Reynolds, promesso in prestito gratuito all'Anderlecht. C'è mercato anche per i due esuberi Fazioe Santon: il primo interessa all'Al Hilal mentre il club lo offre alla Samp. Il secondo invece tratta la rescissione del contratto mentre ha pretendenti in Grecia e Turchia. In ottica futura, l'arrivo di Sergio Oliveira non esclude quello di Xhakama complica la situazione di Veretout. Il francese, infatti, non sta disputando la sua miglior stagione e con l'arrivo del portoghese potrebbe rischiare i posto. Per giugno si pensa a Gigotper rinforzare la difesa se dovesse partire Kumbulla. La Femminile ufficializza l'arrivo della svedese Lind.