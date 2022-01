Roma, ecco cosa prevede il protocollo per il presunto no vax

Le disposizioni governative non vietano la partecipazione a gare ufficiali, alle amichevoli e alle sedute d'allenamento "a coloro i quali svolgono tali attività in forza di contratto di lavoro professionistico"

Il presunto non vaccinato della Roma per adesso potrà giocare le partite ufficiali e allenarsi senza il "super green-pass". Le disposizioni governative non vietano la partecipazione a gare ufficiali, alle amichevoli e alle sedute d'allenamento "a coloro i quali svolgono tali attività in forza di contratto di lavoro professionistico". Il problema sarà principalmente per le trasferte perché i no-vax non potranno soggiornare in albergo con il resto della squadra. L'unica soluzione sarebbe far partire il calciatore il giorno della partita con un'auto privata che gli permette di raggiungere i compagni allo stadio. Nessun problema per gli spogliatoi, non servirà il super green-pass rafforzato entrare.