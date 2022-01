La Roma pensa a Gigot dello Spartak Mosca per rinforzare la difesa

Il contratto in scadenza nel giugno del 2022 rende il giocatore un'ottima occasione per rinforzare il reparto arretrato

Il mercato di gennaio ha già portato quasi due doni a Mourinho, ma Pinto continua a lavorare anche in ottica futura. Secondo quanto riporta transfermarketweb.com, infatti, la Roma avrebbe messo gli occhi su Samuel Gigot per la difesa. Il francese classe '93 è attualmente in forza allo Spartak Mosca dove finora ha collezionato 24 presenze in stagione segnando anche un gol. Il contratto in scadenza nel giugno del 2022 rende il giocatore un'ottima occasione per rinforzare il reparto arretrato.