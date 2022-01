Sergio Oliveira, trattativa chiusa: domani arriva a Roma. Visite e firma

Mourinho vedrà arrivare finalmente il centrocampista di qualità e personalità chiesto fin dal suo ingaggio come allenatore dei giallorossi. Affare chiuso in prestito da un milione con diritto di riscatto a 13,5

Sergio Oliveira è più vicino che mai a diventare un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha infatti organizzato per domani il volo che porterà il portoghese nella Capitale dove si sottoporrà alle visite mediche di rito. Pinto conta di limare anche gli ultimissimi dettagli entro stasera. L'operazione si è chiusa sulla base di un prestito da un milione con un diritto di riscatto (non obbligo) fissato a 13,5. Mourinho vedrà arrivare finalmente il centrocampista di qualità e personalità chiesto fin dal suo ingaggio come allenatore dei giallorossi.

Sergio Oliveira è un centrocampista duttile, di qualità e quantità con una forte leadership. In mezzo può ricoprire tutti i ruoli consentendo a Mourinho di cambiare più schemi di gioco. Anche se in questa stagione sta trovando poco spazio ha già segnato 5 gol in 24 partite. Lo scorso anno, invece ha gonfiato la rete 20 volte contribuendo anche con 7 assist (secondo solo a Taremi, che di professione fa l'attaccante). Artefice dell'eliminazione della Juventus dalla scorsa Champions League con una punizione insidiosa, è il più giovane esordiente nella storia del Porto (17 anni) di cui è diventato anche simbolo. La sua partenza infatti sta generando non pochi malumori tra i suoi ormai ex tifosi.