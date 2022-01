Roma, Santon verso la risoluzione del contratto: piace in Turchia e in Grecia

Su di lui Galatasaray, Karagumruk e PAOK Salonicco

Il futuro di Davide Santon, che quest'anno non è stato mai impiegato, è lontano da Roma. Il terzino fuori rosa da tempo, secondo quanto riporta Tuttosport potrebbe lasciare il club attraverso la risoluzione del contratto. Solo a quel punto il terzino classe '91 potrebbe trovare un'altra collocazione. Gli interessamenti nei suoi confronti arrivano dalla Turchia e più di preciso da Galatasaray, Karagumruk. In Grecia invece, è il PAOK Salonicco ad aver mostrato interesse per l'ex Inter e Newcastle.