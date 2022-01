Roma, si accende il mercato in uscita: Villar e Mayoral in chiusura col Getafe

Il numero 14 aveva rifiutato la Samp mentre l'attaccante era scivolato in fondo alle gerarchie

Sono ore calde per il mercato in uscita della Roma. Pinto sta concludendo i questi minuti l'affare che porterà Villar e Mayoral tra le fila del Getafe in Spagna fino alla fine della stagione. Il numero 14 aveva molte pretendenti in patria e ha anche rifiutato l'interessamento della Sampdoria nei giorni scorsi. Lascia la Roma dopo aver collezionato 204 minuti distribuiti in sei presenze, tutte in Conference League. Dopo la stagione scorsa giocata da titolare sotto la guida di Fonseca non ha mai convinto Mourinho che lo ha utilizzato col contagocce. Nell'affare rientra anche Borja Mayoral, anche lui poco considerato dallo Special One che a inizio stagione gli preferiva Shomurodov. Ora nelle gerarchie è scivolato addirittura dietro Felix.