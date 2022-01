Rosella Sensi al piccolo tifoso: “Spero non rinunci mai alla Roma”

"Spero torni a sognare e magari a festeggiare presto. Un tifoso della Roma, come diceva mio padre, rimane sempre una persona unica e speciale"

Rosella Sensi si è sentita particolarmente toccata dal messaggio del piccolo Samuele, il tifoso romanista che aveva scritto una lettera circolata oggi sul web: "Basta, da 3-1 Roma a 4-3 Juve non tiferò più calcio", dopo che la Roma è stata vittima di una rimonta incredibile e fuori da ogni logica contro la Juve. L'ex presidente della Roma, poi ha voluto ricondividere sul proprio profilo Instagram la lettera, e aggiunto al post: "Ho letto sui social la lettera di questo piccolo tifoso. E quando i bambini parlano (o scrivono) lo fanno sempre con il cuore. Mi sono commossa, perché l’ho immaginato felice dopo il gol di Pellegrini. E poi derubato di quell’emozione. Il volto dei bambini dopo le vittorie della Roma è quello che abbiamo avuto tutti noi, è quello che ho visto centinaia di volte fuori Trigoria o allo stadio. E che mi porto sempre dentro. Mi dispiace tanto per il piccolo Samuele, ma spero che non rinunci mai a tifare la sua squadra e che un giorno, non troppo lontano, torni a sognare e magari festeggiare qualcosa di importante. Un tifoso della Roma, come diceva il mio papà, rimane sempre una persona unica e speciale. È vero: a volte sostenerla rende tristi e arrabbiati. Ma ci fa sentire sempre i migliori.