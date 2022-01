Roma-Juve, la lettera del piccolo tifoso deluso: “Basta con il calcio” – FOTO

Il piccolo tifoso: "Ora è ufficiale, sport preferito il basket"

"Basta, da 3-1 Roma a 4-3 Juventus io non tiferò più calcio" Con questo testo scritto a penna su un pezzo di carta, il picolo Samuele tifoso della Roma ha voluto esternare tutta la sua amarezza per questo sport e per la sua squadra del cuore. "Promette" inoltre di non seguire più il calcio e di preferirgli il basket, con tanto di ufficialità nell'ultima esclamazione. Il momento nero della Roma, si ripercuote inevitabilmente anche nei piccoli tifosi, che tendono a disinnamorarsi davanti a questi risultati che per come arrivano, sono davvero contro ogni logica. Un messaggio simile ma che allo stesso tempo fa contrasto con Filippo, il piccolo tifoso nerazzurro che nel febbraio 2012 chiedeva all'Inter di vincere, altrimenti a scuola lo avrebbero preso in giro. Lui però crescendo è stato consolato dai risultati ottenuti dai suoi idoli. La Roma deve evitare di far perdere l'amore dei romanisti, e deve farlo al più presto.