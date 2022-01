Roma, Covid: altro positivo al tampone. Sta bene ed è in isolamento

Al momento non è noto il nome del romanista positivo al molecolare

Attraverso un comunicato ufficiale sul sito della Roma si legge che: L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare. Al momento dunque non è noto il nome giocatore, che parrebbe aver chiesto la privacy. Altra tegola per Mourinho, che oggi ritroverà i suoi a Trigoria per l'allenamento pomeridiano. Il calciatore potrebbe saltare la sfida contro il Cagliari.