Roma, Zaniolo torna a disposizione: ci sarà contro il Cagliari

Il 22 è tornato ad allenarsi. Mourinho lo avrà dunque a disposizione per il match contro i sardi

Sorpresa nell’allenamento odierno di Trigoria. Oggi Nicolò Zaniolo è tornato al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove ha svolto allenamento in palestra. Nei prossimi giorni (già domani) potrebbe tornare in gruppo. Il 22 giallorosso ha saltato la sfida con la Juventus per un problema dell’ultimo minuto. Felix ha preso il suo posto nella gara contro i bianconeri e affiancato Abraham fino alla sostituzione del tecnico. Domenica tornerà a disposizione di Mourinho per la sfida contro il Cagliari, con il tecnico che dovrebbe schierarlo in campo dal primo minuto. Mancheranno dei tasselli a centrocampo e in difesa visto che contro i sardi non ci saranno Ibanez e Cristante assenti per squalifica, ma Mourinho può finalmente riabbracciare il calciatore di La Spezia, che avrebbe tanto voluto gridare vendetta nella sfida contro la Juventus. Insieme a lui torneranno Mancini e Karsdorp. Anche Fuzato è tornato negativo all'ultimo test effettuato e sarà convocabile per la partita di domenica.