Roma, Diawara nel mirino del Valencia se parte Wass

Il guineano rinforzerebbe il centrocampo del club spagnolo, reduce dai ko contro Real Madrid e Espanyol

Entra nel vivo il calciomercato in uscita della Roma. Dopo l'arrivo di Maitland-Niles e l'affare di Sergio Oliveira praticamente chiuso, le nuove entrate saranno legate alle cessioni. Tra i papabili partenti c'è anche Diawara. Secondo quanto riporta 'Tuttomercatoweb', il Valencia avrebbe messo gli occhi sull'ex Napoli come sostituto di Wass, danese vicino all'Atletico Madrid. Il guineano rinforzerebbe il centrocampo del club spagnolo, reduce dai ko contro Real Madrid e Espanyol, che lo osserverà durante questa Coppa d'Africa.