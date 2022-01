Calciomercato Roma, la Fiorentina è a caccia di un difensore: ipotesi Kumbulla

Il difensore albanese sta trovando poco spazio. La partenza non è da escludere

Così com'è importante il mercato in entrata, lo è pure quello in uscita. Secondo Niccolò Ceccarini, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Kumbulla. Il difensore albanese, prima riserva della Roma di Mourinho, ma al quale domenica scorsa gli è stato preferito Cristante, ha un contratto biennale con i giallorossi. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto. Pinto però, per poter chiudere le operazioni in entrata necessita di ascoltare tutti i potenziali acquirenti dei giocatori meno inseriti in squadra. Marash Kumbulla, è uno di questi.