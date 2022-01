Gigi Cagni: “Se la Roma non ha personalità è colpa di Mourinho”

Poi ha aggiunto: "Non è l'unico. Anche in Sarri ho visto qualcosa che non ha funzionato contro l'Inter"

Mister Gigi Cagni, è intervenuto a TMW Radio alla trasmissione Maracanà. Tra gli argomenti toccati ha parlato anche di Roma e Juventus. Queste le sue parole:

Supercoppa Italiana, come si può sostituire Chiesa in chiave Juventus?Bernardeschi?Non so se può stare lì. Intanto faccio gli auguri a Chiesa, si riprenderà e tornerà ad essere il giocatore che conosciamo. Per il sostituto vedremo. Deve giocare chi sta meglio e lo sa solo il tecnico. Il vero problema che hanno è che Morata non è un centravanti. Lo ha dimostrato contro la Roma: deve variare sul campo, non può avere il giocatore alle spalle.

Che ne pensa di quanto dice Mourinho sulla sua Roma? Se dici che la squadra non ha personalità, dopo che sono mesi che ci lavori, non va bene. Te ne accorgi adesso? Vuol dire che c'è qualcosa in te che non va. Ma anche Sarri, ho visto degli errori tecnici contro l'Inter che non mi spiego.