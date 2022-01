Roma, non solo Sergio Oliveira: l’altro leader può essere Xhaka

Il feeling con Mourinho è buono e può essere decisivo nella trattativa con l'Arsenal

Mourinho avrà finalmente il giocatore di tecnica esperienza e personalità che cercava da tempo. Chissà se basterà per scuotere la squadra e l'ambiente. Oliveira arriverà in prestito con diritto di riscatto (1 milione subito più 13.5 milioni le cifre), si sta discutendo se inserire l’obbligo dopo un tot di presenze. Come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, a giugno Mourinho tornerà ancora alla carica per Xhaka, nonché il primo nome fatto l'estate scorsa. L'Arsenal non ha ceduto sulle richieste economiche e lo svizzero ha persino rinnovato il contratto, ma il feeling con Mourinho è buono ed è un elemento significativo della trattativa.