Sondaggio dell’Al-Hilal per Fazio. La Roma lo offre alla Sampdoria

Il centrale argentino è stato attenzionato da un club saudita. Per lui anche la possibilità di rimanere in Italia

Dopo gli acquisti di Maitland-Niles e di Sergio Oliveira (manca l'ufficialità), la Roma lavora anche per sfoltire la rosa. Secondo Calciomercatoreport ci sarebbe un interessamento del club saudita AL-Hilal per Federico Fazio, il centrale di difesa argentino che come Santon è stato messo fuori rosa. Secondo Calciomercato.com invece, il calciatore sarebbe invece stato offerto alla Sampdoria, che avrebbe virato sull'ex Tottenham qualora ricevesse il 'no' dal Milan per Gabbia.