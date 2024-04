A Napoli senza Llorente e Paredes, Lukaku spera. Oggi esami per Ndicka

De Rossi comincia a preparare i venti minuti (diciotto più recupero) di Udine dopo il ko con il Bologna all’Olimpico, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Giovedì al Friuli potranno giocare tutti tranne Aouar e Huijsen sostituiti, e, ovviamente, gli indisponibili. Tra questi restano Lukaku e N’Dicka che sicuramente non saranno tra i convocati. L’attaccante belga è alle prese con un problema muscolare di lieve entità al flessore sinistro che lo tiene ancora ai box: l’obiettivo è ritrovare minuti a Napoli.

Ndicka , invece, protagonista dell’episodio che ha causato la sospensione e il rinvio del match di domenica scorsa, oggi farà ulteriori esami a livello polmonare che chiariranno meglio la situazione. Anche l’ivoriano potrebbe tornare al Maradona anche se l’obiettivo più realistico potrebbe essere l’Europa. Contro gli azzuri però, DDR non potrà contare su Paredes e Llorent e, entrambi diffidati e ammoniti col Bologna, sconteranno la squalifica domenica a Napoli.

