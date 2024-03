Azmoun preoccupa: “Il mio infortunio è grave”

I primi esami svolti in Asia parlano di uno stiramento al tendine del ginocchio sinistro

Dopo Bove, Baldanzi e N’Dicka che hanno rinunciato per piccoli problemi e Lukaku che ha avuto un affaticamento (già recuperato), è Azmoun a preoccupare particolarmente, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. I primi esami svolti in Asia parlano di uno stiramento al tendine del ginocchio sinistro. Sulla questione è intervenuto anche il diretto interessato che ai canali di varze-sh3.com ha dichiarato: “È grave, devo fare una risonanza magnetica, ma sono sicuro di avere uno strappo al tendine del ginocchio”: Infatti, l’attaccante nelle prossime ore svolgerà nuovi esami a Trigoria.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.