De Rossi: “Rigore netto su Zalewski, servono regole uguali”

Il tecnico giallorosso dopo lo 0-0 con il Lecce si sfoga

Redazione 2 aprile 2024 (modifica il 2 aprile 2024 | 07:51)

Un pareggio amaro per la Roma di Daniele De Rossi, che recrimina un rigore su Zalewski, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Il tecnico giallorosso dopo lo 0-0 con il Lecce si sfoga ai microfoni di DAZN lamentando il doppio intervento di Falcone e Blin sull’esterno polacco: “Dal campo non ho visto molto, poi l’ho rivisto sul tablet e ho notato il rigore netto. Purtroppo non ci è stato dato, le squadre vincono campionati anche grazie a questi episodi, in particolare nelle partite meno brillanti.

Se c’è va fischiato, soprattutto in un’epoca in cui si fischia anche lo step on foot, io a pallone ci ho giocato, tra i due penso di sapere quale è il più grave. A Firenze hanno toccato la spalla a un giocatore e hanno decretato il penalty. Poi a me piace un calcio in cui non viene segnalato questo tipo di situazioni, ma le regole devono essere sempre uguali, sennò diventa difficile. Marelli ha detto che sarebbe potuto essere assegnato, ma ci sta non fischiarlo, quindi? Se passo col verde va bene, ma anche con il rosso, però poi facciamo gli incidenti”.

L’allenatore è poi entrato nel merito della gara: “Fatico a dire punto guadagnato, ma sapevamo che sarebbe stata dura. Abbiamo sofferto la fisicità del Lecce nel primo tempo, dobbiamo migliorare in queste occasioni. Se la squadra non riesce a diventare più sporca trovi gli avversari che ti assaltano”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.