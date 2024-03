De Rossi a caldo: “Possiamo vincere anche con i campioni”

“È necessario vincere tutte – ha esordito l’allenatore ai microfoni di DAZN – abbiamo iniziato questa rincorsa, non so se tutti ci credevano come noi. Quando ne vinci tante qualcuna può succedere di conquistarla passeggiando, altre facendo più fatica. Siamo stati un po’ meno brillanti, ma non è la prima volta che la Roma vince grazie ai guizzi dei propri campioni, sono contentissimo, non vincerla sarebbe stata una mazzata prima della sosta. Ho sempre detto che abbiamo una squadra per lottare per la Champions. È forse inferiore all’Inter, al Milan e alla Juve, ma con le altre ce la possiamo giocare”.