Smalling si ferma: Llorente e Paredes out. Lukaku resta in bilico

Ora De Rossi ha gli uomini contati per il reparto difensivo

Redazione 26 aprile 2024 (modifica il 26 aprile 2024 | 07:39)

Uomini contati in difesa per la Roma in vista della trasferta di Napoli, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Nei venti minuti finali del recupero con l’Udinese De Rossi è stato costretto a sostituire Smalling per un fastidio all’inguine. Già ieri dopo il triplice fischio la squadra è tornata nella Capitale e nelle prossime ore verranno valutate le condizioni dell’inglese, con il tecnico giallorosso potrebbe avere a disposizione esclusivamente Mancini e Huijsen per la sfida del Maradona.

Sarà indisponibile anche Llorente per squalifica – così come Paredes mentre N’Dicka spera di strappare almeno una convocazione. L’Ivoriano dopo aver riottenuto l’idoneità sportiva ha ricominciato ad allenarsi mercoledì, seppur con carichi personalizzati. Situazione simile per Romelu Lukaku, che dopo l’infortunio accusato con il Milan è tornato da poco a svolgere esercizi individuali a Trigoria. II centravanti vuole tornare al 100% per il Bayer.

