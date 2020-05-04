Va capita la differenza fra partire e ripartire
"Il derby non si gioca: si vince", urlava qualche anno fa il francese Rudi Garcia. “Un derby è quasi più importante non perderlo che vincerlo", sostiene, oggi, Francesco Totti. Un derby, al di là di…
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Ultimo aggiornamento 24 giugno 2020 ore 13.24Chi è Francesco Totti? È stato uno dei calciatori più forti della storia oltre che uno dei simboli della città di Roma. Capitano storico della Roma e…
Ultimo aggiornamento il 26 maggio 2020 ore 15.59 La famiglia di Totti Quella d’origine comprende mamma Fiorella, casalinga, papà Enzo, ex impiegato bancario, e Riccardo, fratello maggiore, che ha da…
Ultimo aggiornamento 12 luglio 2020Chi è Nicolò Zaniolo? Nicolò Zaniolo è un calciatore della Roma di ruolo centrocampista, indicato come miglior talento della squadra e tra i migliori prospetti del…