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Domande frequenti As Roma

Le risposte alle domande più frequenti sui calciatori della AS Roma in ambito professionale e alcune curiosità della loro vita privata
Mourinho AS Roma v SS Lazio - Serie A

Va capita la differenza fra partire e ripartire

Redazione

"Il derby non si gioca: si vince", urlava qualche anno fa il francese Rudi Garcia. “Un derby è quasi più importante non perderlo che vincerlo", sostiene, oggi, Francesco Totti. Un derby, al di là di…

Francesco Totti esulta stadio Olimpico

Francesco Totti: la vita professionale

Redazione

Ultimo aggiornamento 24 giugno 2020 ore 13.24Chi è Francesco Totti? È stato uno dei calciatori più forti della storia oltre che uno dei simboli della città di Roma. Capitano storico della Roma e…

Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti: la vita privata

Redazione

Ultimo aggiornamento il 26 maggio 2020 ore 15.59 La famiglia di Totti Quella d’origine comprende mamma Fiorella, casalinga, papà Enzo, ex impiegato bancario, e Riccardo, fratello maggiore, che ha da…

Nicolò Zaniolo esulta dopo aver realizzato un gol contro il Porto in Champions League

Chi è Nicolò Zaniolo?

Redazione

Ultimo aggiornamento 12 luglio 2020Chi è Nicolò Zaniolo? Nicolò Zaniolo è un calciatore della Roma di ruolo centrocampista, indicato come miglior talento della squadra e tra i migliori prospetti del…