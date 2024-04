Spinazzola recupera. Abraham in dubbio

Per il derby De Rossi recupera anche Dybala e Pellegrini. Prosegue il percorso di riabilitazione l'inglese

Redazione 3 aprile 2024 (modifica il 3 aprile 2024 | 07:33)

É già aria di derby in quel di Trigoria. Dove ieri mattina è andato in scena il primo allenamento in vista della sfida con la Lazio di sabato pomeriggio. Dal campo arrivano buone notizie per De Rossi, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. È tornato ad allenarsi con il resto dei compagni Spinazzola. Il terzino sinistro ha infatti recupera to dal problema muscolare alla coscia accusato con il Sassuolo prima della sosta, quando fu sostituito a poco prima dell’intervallo.

Dopo 110 minuti al Via del Mare ha svolto esercizi con il gruppo anche Dybala, mentre è ancora out Kristensen per la lesione alla coscia sinistra di un mese fa. Prosegue il percorso di riabilitazione Abraham. Come svelato dal tecnico giallorosso, il centravanti inglese ha ancora bisogno di qualche settimana per tornare a calcare il terreno.

