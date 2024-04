Dybala: “Vorrei lavorare ancora con DDR. Il mio futuro? Aspetto il club”

Parla da vero leader Paulo Dybala alla vigilia della sfida col Milan, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Nella conferenza pre-gara si è parlato tanto di futuro, non solo del suo. “Sul mio futuro dovremo parlare con la società e sapere le sue intenzione, ma adesso dobbiamo parlare della partita, pensare a quello che stiamo facendo. Abbiamo partite importanti, tutti sappiamo quale competizione vogliamo giocare il prossimo anno”.

Una posizione attendista quella della Joya, che certamente nella Capitale sta bene, ma a poco più di dodici mesi dalla scadenza del suo contratto cerca risposte sull’avvenire. Un avvenire che anche De Rossi vorrebbe conoscere, anche se il tecnico ha l’appoggio di tutto lo spogliatoio, almeno a detta del fantasista campione del mondo. “Con Daniele ci troviamo benissimo, ovviamente alcune scelte non dipendono da me né da lui. E un lavoro della socie- tà. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e il risultato che ci ha portato a lavorare con lui. Quando parla c’è il silenzio assoluto, tutti lo ascoltano. Ci farebbe piacere continuare a lavora- re con lui”.

