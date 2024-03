Infortuni e calendario. Ora Lecce è un rebus

Dubbi e calcoli. Una Pasqua diversa per Daniele De Rossi che nel Lunedì dell'Angelo volerà in Salento per sfidare il Lecce al Via del Mare. E' stata una sosta movimentata in casa giallorossa, dice Lorenzo Pes sulle pagine de Il Tempo, tra ritorni preventivi dai ritiri delle nazionali, recuperi prolungati altri stop. La trasferta in Puglia è il primo ostacolo di una fase di stagione cruciale per il futuro della Roma, e per questo DDR e il suo staff non lasciano nulla al caso nella gestione dei singoli, soprattutto in vista della serie di partite terribili che dal derby terrà impegnati i giallorossi. Dopo la stracittadina, infatti, oltre alla doppia sfida europea col Milan, che vale un posto in semifinale, in programma ci sono la trasferta di Udine e il big match con il Bologna (lanciatissimo per il quarto posto) all'Olimpico. L'attenzione e la gestione delle forze è cominciata da prima della sosta con la scelta di Dybala di fermarsi e rinunciare alla convocazione con l'Argentina. La Joya aveva previsto un lavoro individuale fino a ieri, per poi rivalutare le sue condizioni in vista della ripresa del campionato. Oggi nel pomeriggio, tra l'altro, verrà pubblicata un'intervista al tecnico giallorosso in sostituzione della classica conferenza stampa della vigilia.