De Rossi esulta: “Ripagati dalla fortuna. La Lega di A non ci ha aiutato”

Una vittoria insperata. De Rossi al termine della partita di Udine in conferenza stampa, come riporta Matteo Cirulli su Il Tempo, ha svelato i retroscena legati alla preparazione del match: “Ho parlato con i ragazzi e scherzando ho detto che non avevo idea di cosa dovessi fare, non avevo mai preparato venti minuti di gara. Sapevo che probabilmente giocando con tanti attaccanti magari dopo solo un minuto dovevo fare cambi per dare più equilibrio oppure qualcuno doveva scaldarsi per non giocare nemmeno, ma c’è stata applicazione da parte di tutti”.