Derby della Capitale con vista sull’Europa

De Rossi riavrà dal primo minuto Dybala e Pellegrini

Redazione 4 aprile 2024 (modifica il 4 aprile 2024 | 07:43)

Sabato all’Olimpico Roma e Lazio torneranno ad affrontarsi nella stracittadina della Capitale e mai come ora l’esito della sfida potrà decidere il futuro in Europa delle due squadre, scrive Tiziano Carmellni su Il Tempo. Da una parte la Roma di De Rossi, che stavolta gioca in casa, e che sembra aver ritrovato il passo di un tempo: nonostante l’incolore pareggio dell’ultima uscita a Lecce. Il nuovo tecnico giallorosso per l’occasione riavrà Dybala (che a Lecce era entrato solo qualche minuto nel finale) e Pellegrini che ha scontato la squalifica.

Ma nonostante ciò per De Rossi sarà ancora una volta una partita particolare: sfida che soffriva molto da giocatore e che adesso per la prima volta affronterà da tecnico con immutata tensione. Poi, subito dopo, per la Roma partirà un tour de force tra campionato e coppe in vista dell’ultimo rush della stagione. Dall’altra parte una Lazio ferita tornata sconfitta da Torino nella semifinale di andata di Coppa Italia. Non solo, perché dalla sfida dello Stadium i biancocelesti sono tornati anche privi di Zaccagni: uno dei punti di riferimento dell’attacco di Tudor. Il nuovo tecnico sta cercando di risolvere il problema del gol e perdere uno così non sarà certo di aiuto. Anche se in campionato la Lazio ha conquistato sei punti nelle ultime due partite e con un successo nel derby il quinto posto sarebbe davvero a un passo.

