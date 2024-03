Roma, De Rossi sorride: Dybala è tornato

Il campione del mondo vuole mettersi a disposizione di De Rossi nel minor tempo possibile in un mese cruciale per la squadra

Redazione 24 marzo 2024 (modifica il 24 marzo 2024 | 08:31)

Dybala punta a tornare ad allenarsi in gruppo già dalla prossima settimana, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. L’argentino, che poco prima della gara con il Sassuolo aveva riportato una lesione all’adduttore lungo la coscia destra, era stato costretto a saltare sia la sfida con i neroverdi sia la chiamata della Selección per le amichevoli contro El Salvador e Costa Rica. Ieri mattina però la buona notizia: la “Joya” ha svolto a Trigoria un allenamento individuale con il pallone, così come Cristante, non convocato da Spalletti per un problema cronico alla schiena.

Il campione del mondo vuole mettersi a disposizione di De Rossi nel minor tempo possibile in un mese cruciale per la Roma, che si giocherà gran parte degli obiettivi stagionali tra scontri diretti e il doppio confronto con il Milan in Europa League: l’obiettivo dell’ex Juventus è quello di ritornare a lavorare con i compagni a inizio settimana, puntando così a una convocazione per la trasferta in Puglia, al Via del Mare, dove sarà sicuramente assente – per squalifica – Lorenzo Pellegrini, l’altro giocatore, insieme proprio a Dybala, ad aver beneficiato maggiormente dalla “cura” De Rossi.

E sul fronte offensivo arrivano ulteriori buone notizie dalla seduta di ieri. Abraham si è esercitato per il secondo giorno consecutivo insieme agli altri calciatori e dopo la presenza in panchina simbolica con il Sassuolo si avvicina sempre di più il suo rientro.

