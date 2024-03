Mourinho: “Mai più con Pinto. Torno in estate”

Dopo l'intervista di Tiago Pinto è tornato a parlare anche José Mourinho. Le due facce del vecchio corso della Roma a contronto, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo, con lo Special One, presente ieri al GP di Portimao, che ancora non sembra aver digerito l'esonero, arrivato dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano della Lazio e la sconfitta per 3-1 con il Milan a San Siro. "Le sue interviste non mi interessano affatto - ha esordito il portoghese a Sport Tv in riferimento alle parole dell'ex General Manager giallorosso - non perdo tempo a leggerle o ad ascoltarle, impossibile pensare che noi due potremo lavorare insieme di nuovo in futuro. Voglio allenare già a partire da questa estate, la mia vita è il calcio". Molto più duro invece sulla scelta dei Friedkin di sollevarlo dalla panchina del club capitolino: "Non c'è nulla di strano nella mia separazione dalla Roma, è invece difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato, questa è l'unica cosa strana".