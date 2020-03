Coronavirus LIVE, a maggio e giugno 17 caselle per chiudere la stagione. Il calcio conta i danni

Il calcio e non solo continua a fare i conti con l’emergenza coronavirus, ormai globale. Si avvicinano le riunione di Lega e Uefa, che dovrebbero segnare uno spartiacque molto importante nella ripresa delle competizioni in tutta Europa. I club e le federazioni ragionano sulle possibili soluzioni, spaventati dalle perdite ipotetiche che farebbero registrare numeri drammatici per la sopravvivenza delle società.

CRONACA LIVE

Ore 9.45 – Un eventuale annullamento della stagione di Serie A porterebbe a danni tra 600 e 700 milioni, più della metà dei club non potrebbe iscriversi. E ci sarebbero anche conseguenze sul calciomercato, con la svalutazione dei cartellini.

Ore 9.10 – La priorità di tutti i club della Serie A resta completare la stagione: dal 2 maggio al 30 giugno ci sarebbero 9 weekend più 3 turni infrasettimanali, più 5 caselle per le coppe europee. In caso di impossibilità di portare a termine il campionato, invece, la Roma pensa a un playoff a 12 squadre.

Ore 8.30 – Lo slittamento della stagione calcistica europea per l'emergenza coronavirus porta con sé anche il nodo dei giocatori in prestito e in scadenza di contratto. La Roma avrebbe le mani legate e potrebbe 'agire' solo su Zappacosta.