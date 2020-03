Mancini sull’Europeo: “Ci adatteremo sia allo slittamento sia al rinvio. Ora pensiamo a chi soffre”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni Rai di 90esimo minuto per parlare di quello che sarà il destino del prossimo Europeo. Queste le sue parole: “Slittamento o rinvio Euro2020? Io mi adatto. Ora pensiamo alle persone in ospedale. È stata una settimana difficile ma dobbiamo stare a casa. Posso immaginare le persone che in questi giorni hanno perso i loro cari. È una cosa terribile“. Insieme a Mancini è intervenuta anche l’allenatrice della Nazionale femminile, Milena Bertolini, che ha detto la sua sull’emergenza sanitaria nel Paese: “Noi della nazionale femminile avevamo la percezione di quello che stava accadendo. Siamo partite immediatamente dal Portogallo e non abbiamo avuto neanche un attimo di esitazione. Il calcio è lo sport di tutti ma ci sono cose più importanti“.