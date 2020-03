Serie A, piano scudetto: la Roma pensa a un playoff a 12 squadre. Gare secche in Europa

Nella piena emergenza coronavirus anche il calcio fa i conti con il futuro. Il traguardo minimo è evitare il congelamento della classifica attuale e assegnare lo scudetto, con l’ipotesi playoff/playout come l’extrema ratio. L’idea di lavoro della Roma – scrive ‘La Gazzetta Sportiva’ – è quella di un playoff scudetto a 12 (con playout a 8) o a 6 (strada che non piace all’Atalanta). Salvare la stagione, perà, resta in ogni caso l’obiettivo primario di tutti i club. Ma per fare questo l’unica strada è che si convincano i dirigenti europei a rinviare l’Europeo: scenario probabile, non ancora certo.

Quindi, ricominciamo quando si può, anche ovviamente a porte chiuse, e concentriamo tutto in due mesi. Si pensa alle date: ripartenza sabato 2 maggio, conclusione 28 giugno. Una maratona: fra weekend e turni infrasettimanali si arriverebbe a quota 17 caselle. Dodici – 9 domeniche e 3 turni infrasettimanali – per il campionato, cinque potrebbero essere lasciate a Europa League e Champions. Che potrebbero cominciare a muoversi a fine aprile, magari con sfide secche in campo neutro per risparmiare un turno. L’idea di final four taglierebbe ancora il copione. Quanto alla Coppa Italia non ci sarebbe posto: dovrebbe traslocare all’inizio della prossima stagione.