Soulé o Koné: è questo il dilemma che tiene banco in casa Roma. Uno dei due dovrà andare via. Resta da capire chi sarà il sacrificato. Gasperini ha già una sua idea. Il tecnico piemontese considera Koné fondamentale e potrebbe fare a meno dell’argentino senza troppi problemi, soprattutto se dovesse arrivare Greenwood, che occupa la stessa zona di campo. Per questo motivo si ascoltano possibili offerte. Per ora, però, nessuna proposta ufficiale è arrivata sul tavolo. E il tempo stringe: il 30 giugno si avvicina sempre di più. Soulé piace in Premier League, ma la pista si è raffreddata. L’Aston Villa sembrava in pole, ma ora si guarda soprattutto alla Germania. Oltre al Dortmund, secondo il Corriere dello Sport, su di lui c'è anche l'interesse del Bayer Leverkusen. Le “Aspirine” lo hanno messo nel mirino e lo seguono già da tempo, da prima del suo arrivo alla Roma. Sono passati due anni, ma l’interesse sembra rimasto forte. Ma dovranno mettere i soldi sul tavolo. Quei famosi 40 milioni che accontenterebbero tutti.