Coronavirus, il messaggio di Batistuta: “Un abbraccio speciale agli italiani, lì ho amici che soffrono” – FOTO

Da settimane l’Italia sta lottando contro il coronavirus, arrivando a doversi chiudere in casa per limitare i contagi ed evitare un collasso degli ospedali. Sono più di 17mila i casi positivi confermati, che hanno suscitato le azioni e i messaggi di molti ex rimasti molto attaccati al nostro paese. Come Gabriel Batistuta, che ha scritto su Instagram: “Voglio mandare il mio affetto e la mia solidarietà a quelli che sono stati contagiati dal coronavirus in tutto il mondo e gli auguro una pronta guarigione. Un abbraccio speciale va a tutti gli italiani, tre dei miei quattro figli sono nati lì, con la mia famiglia ho vissuto 12 anni in Italia, abbiamo coltivato amicizie che oggi soffrono per questa pandemia. Il mio supporto ai miei colleghi Pezzella, capitano della Fiorentina, Patrick Cutrone e il fisioterapista, Stefano Dainelli, spero che presto li potrò incontrare di persona”.