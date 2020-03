Coronavirus, primo caso in Liga: positivo Garay del Valencia – FOTO

Arriva il primo caso accertato di coronavirus in Liga. Si tratta di Ezequiel Garay, difensore del Valencia che ha annunciato su Instagram la sua positività al Covid-19: “È chiaro che il 2020 è iniziato decisamente male. Sono risultato positivo al coronavirus, ma sto molto bene e ora devo solo fare attenzione a quello che mi dicono i medici. Ad ora sono in isolamento”. Il difensore argentino, compagno di squadra di Florenzi, è ai box per la rottura del crociato riportata a febbraio. Per questo, infatti, non aveva partecipato alla doppia sfida di Champions League contro l’Atalanta. Un anno davvero molto sfortunato per Garay.