Coronavirus, altro caso in Spagna: positivo Jonathas dell’Elche – VIDEO

Altro caso di positività al Coronavirus in Spagna. Si tratta di Jonathas Jesus, attaccante dell’Elche, ex squadra del centrocampista della Roma Villar. Lo stesso giocatore ha pubblicato poi sui social un video in cui tranquillizzava tutti quanti i tifosi tramite i social. Queste le sue parole: “Voglio ringraziare tutti per il supporto. Adesso sono a casa e mi sento bene. Tutto è sotto controllo. Ora devo riprendermi al più presto per tornare dai miei compagni più forte di prima. Rimango a casa e forza Elche“.