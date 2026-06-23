Koné si è preso la scena davanti agli occhi di tutto il mondo. Nella notte italiana è arrivato il suo debutto ai Mondiali. Un esordio da favola, che conferma ancora una volta il valore del centrocampista francese. A Roma lo sapevano già. Ma contro l'Iraq, Koné ha dominato il centrocampo. Qualità, pressing, equilibrio, compattezza. E quasi nessuna giocata sbagliata. Gli ingredienti perfetti per una prestazione di altissimo livello. Nemmeno i fulmini hanno fermato la sua corsa. Dopo il primo tempo, il match è stato sospeso per quasi due ore a causa del maltempo. Alla ripresa, però, Koné è tornato in campo con la stessa intensità. Ha giocato tutti i 90 minuti, confermandosi uno dei migliori in campo. In Francia i tifosi sono già pazzi di lui. C'è chi lo vuole titolare fisso nelle prossime partite. Chi lo mette davanti a Tchouameni. E chi, più semplicemente, lo definisce un autentico fenomeno. A Trigoria, intanto, possono sorridere.

I numeri di Koné

La Roma sorride, la Premier lo aspetta

Basterebbe un dato per raccontare la prestazione monstre di: quello sui recuperi.. Quando un avversario si trova davanti il centrocampista giallorosso, il rischio di perdere il pallone aumenta sensibilmente. L'Iraq se n'è accorto subito. Davanti a sé ha trovato un autentico muro. Dove c'era Manu,. E una volta riconquistato, ripartiva immediatamente l'azione. Proprio come accade con la Roma. E ora anche con la Francia. Ma la sua partita non si è limitata alla fase difensiva. C'è stata anche tanta qualità nel palleggio. Koné ha chiuso con il 92% di precisione nei passaggi. Il% nella metà campo avversaria e addirittura il% nella propria. Nessun lancio lungo degno di nota. Ma a Roma lo sanno bene: non è quella la sua specialità.Non è un regista che vive di aperture da quaranta metri.. Recupera palloni, rompe le linee avversarie e dà ritmo alla manovra. Gasperini lo sa. Deschamps lo sa. E dopo questo debutto mondiale, lo sa anche il resto del pianeta. Una vetrina importante per il francese. E una notizia che, in prospettiva, può fare felice anche la Roma.Un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Da una parte la Roma si gode uno dei suoi giocatori migliori. Dall'altra sa che potrebbe presto doverci rinunciare. Il 30 giugno si avvicina e serve una cessione importante. L'indiziato principale resta proprio. A Trigoria sperano di incassare almenoAlmeno. Perché prestazioni come quella vista al Mondiale non fanno altro che aumentarne valore e appeal. Il francese continua a guardare con interesse alla Premier League.e Chelsea restano alla finestra. Anche l'Atletico Madrid segue la situazione e spera di inserirsi. La Roma osserva. E incrocia le dita., dal canto suo, non vorrebbe privarsi di un giocatore così. La prima apparizione dial Mondiale ha spiegato perfettamente il motivo. Intensità, recuperi, qualità e personalità. Tutto quello che serve al calcio del tecnico piemontese. Allo stesso tempo, però, esibizioni di questo livello attirano inevitabilmente l'attenzione dei grandi club. E quei 50 milioni richiesti dai giallorossi potrebbero anche non bastare più. L'alternativa porta a un altro nome:. Se dovesse esserea garantire la plusvalenza necessaria, allora Koné potrebbe restare nella Capitale. E Gasperini avrebbe la possibilità di costruire il suo centrocampo attorno al francese. Con un obiettivo chiaro: affrontare lacon un giocatore Mondiale.