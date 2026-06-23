Il primo movimento di mercato della nuova Roma è quello di una macchina che imbocca i cancelli di Trigoria, per la prima volta. Domenica sera Tony D'Amico è atterrato nella capitale. Ieri mattina era già lì, nel centro sportivo, accanto a Gian Piero Gasperini. È cominciata così la prima giornata della nuova coppia romanista. Sul tavolo, tutto insieme: i rinnovi, il settlement agreement, gli acquisti. Ma il primo nodo da sciogliere ha un nome ben preciso. Paulo Dybala aspetta una risposta definitiva sull'ingaggio, e nel frattempo le posizioni restano distanti. La Roma vorrebbe chiudere l'accordo attorno a 2,5 milioni di euro più bonus legati al rendimento, l'argentino - scrive Marco Juric su Repubblica - vorrebbe spingersi un po' più in là. Il giocatore aspetta una telefonata da parte di D'Amico per programmare un incontro insieme a Carlos Novel, agente dell'argentino. Con l'obiettivo di accorciare la distanza e chiudere il rinnovo di contratto. E poi c'è lui, il capitolo che fa sognare. Greenwood. La Roma sta studiando quale prima, vera offerta presentare al Marsiglia per l'attaccante inglese. Con il padre-agente l'intesa è già cosa fatta, attorno ai cinque milioni di ingaggio. Resta l'ostacolo più alto: convincere il Marsiglia che continua a non abbassare le proprie richieste: 50 milioni. Per i francesi l'unica possibilità (per assecondare l'Uefa) è tutti, maledetti e subito.