E alla fine arriva Tony. La prima giornata di D'Amico a Roma è stata lunga e intensa, fatta di incontri e piani da studiare per arrivare nel miglior modo possibile alla sua prima scadenza da ds romanista: il 30 giugno, una settimana da oggi. Tra Trigoria e il centro città, nell'hotel dove il dirigente soggiorna, sono andati in scena riunioni fiume incentrate sulle plusvalenze da realizzare. E il nome in cima alla lista dei candidati per partire rimane quello di Manu Koné. La fine del mese - scrive il Corriere della Sera - è alle porte e con lei anche la chiusura del Settlement Agre-ement firmato con la Uefa. Per raggiungere l'obiettivo vanno raccolte ancora decine di milioni di plusvalenze. Le piccole cessioni come Romano, sempre più vicino al Palermo, aiutano, ma serve il sacrificio di un big.

E qui si arriva a Manu Koné. Il francese è in America con la sua nazionale, ma la Roma vuole fare presto. L'Atletico Madrid aveva messo sul piatto 45 milioni. Una proposta che a Trigoria avrebbero accettato, magari dopo aver tirato un po' sul prezzo (la richiesta è di 50 milioni). Il giocatore, però, ha messo in stand-by l'ipotesi spagnola, aspettando destinazioni più gradite. Come l'Arsenal, che con l'entourage di Koné ha un accordo, ma temporeggia per inviare la sua offerta. Un atteggiamento non gradito dal club, che ha chiesto agli agenti di velocizzare le tempistiche o riprendere in considerazione l'Atletico.