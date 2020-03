Trigoria, allenamenti sospesi a data da destinarsi: sedute di fisioterapia in video per gli infortunati

Anche la Roma si ferma. Nel calcio italiano, oltre al caos calendari, c’è anche quello relativo alla ripresa degli allenamenti per i club di Serie A e non solo. Proprio questo tema è al centro delle polemiche, con gli appelli dei medici e dell’AIC. La Roma aveva fissato il ritorno in campo mercoledì 18 marzo alle 11, in attesa della riunione Uefa di martedì. Non è servito aspettare tanto per avere un cambio di programma che si allinea alle altre società: per i giallorossi, infatti, gli allenamenti sono sospesi, fino a data da destinarsi. Niente vacanze, però: i calciatori seguiranno dei programmi personalizzati dalle rispettive abitazioni, sia a livello atletico che alimentare. Per gli infortunati sono invece in programma delle sedute di fisioterapia video-assistite.