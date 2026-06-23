Plusvalenze e rinnovi, a Roma non si parla d’altro. Nel mezzo c’è anche Greenwood, ma la priorità in casa giallorossa è chiara: costruire un futuro solido sin da subito. E per farlo, a volte, serve sacrificare qualcosa. Koné o Soulé sono in bilico: uno dei due, con molta probabilità, dovrà partire. Solo dopo si aprirà il capitolo mercato in entrata. In attacco il nome in cima alla lista resta quello dell’inglese. I contatti con il Marsiglia sono continui. L’accordo con l’entourage è già stato trovato: manca soltanto l’offerta giusta per chiudere. Ma non sarà solo l’attacco a essere rinforzato. Gasperini vuole anche un nuovo difensore, non legato alla cessione di Ndicka, ma pensato come un’aggiunta per aumentare le rotazioni.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il nome finito nel mirino è quello di Leo Ostigard. Difensore norvegese, fisico e roccioso, profilo ideale per il tecnico piemontese. Attualmente impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali, dove ha già segnato contro l’Iraq, il centrale gioca al Genoa ed è legato da un contratto fino al 2030. Il prezzo non spaventa: i rossoblù potrebbero chiedere circa 8 milioni di euro. La Roma osserva e valuta. Ostigard rappresenta il tipo di innesto che Gasperini considera fondamentale per fare un ulteriore salto di qualità. Ma la linea resta la stessa: prima cessioni e rinnovi, poi il mercato in entrata.