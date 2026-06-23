L'affare non è legato alla cessione di Ndicka. L'ivoriano è considerato incedibile

Redazione
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Plusvalenze e rinnovi, a Roma non si parla d’altro. Nel mezzo c’è anche Greenwood, ma la priorità in casa giallorossa è chiara: costruire un futuro solido sin da subito. E per farlo, a volte, serve sacrificare qualcosa. Koné o Soulé sono in bilico: uno dei due, con molta probabilità, dovrà partire. Solo dopo si aprirà il capitolo mercato in entrata. In attacco il nome in cima alla lista resta quello dell’inglese. I contatti con il Marsiglia sono continui. L’accordo con l’entourage è già stato trovato: manca soltanto l’offerta giusta per chiudere. Ma non sarà solo l’attacco a essere rinforzato. Gasperini vuole anche un nuovo difensore, non legato alla cessione di Ndicka, ma pensato come un’aggiunta per aumentare le rotazioni.

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Secondo quanto riporta Il Messaggero, il nome finito nel mirino è quello di Leo Ostigard. Difensore norvegese, fisico e roccioso, profilo ideale per il tecnico piemontese. Attualmente impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali, dove ha già segnato contro l’Iraq, il centrale gioca al Genoa ed è legato da un contratto fino al 2030. Il prezzo non spaventa: i rossoblù potrebbero chiedere circa 8 milioni di euro. La Roma osserva e valuta. Ostigard rappresenta il tipo di innesto che Gasperini considera fondamentale per fare un ulteriore salto di qualità. Ma la linea resta la stessa: prima cessioni e rinnovi, poi il mercato in entrata.

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