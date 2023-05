Ulivieri al veleno contro Mourinho. Aouar ha scelto: firma con la Roma

Aouar ha scelto la Roma: firma nei prossimi giorni. Ulivieri: "Io e Mourinho di pasta diversa"

Sarà un finale di stagione comunque complicato per Mourinho, che oggi ha concesso un giorno libero ai suoi giocatori e ha colto l'occasione per assistere al match della Primavera contro la Fiorentina al Tre Fontane. Una bella vittoria - di nuovo dopo la finale di Coppa Italia - in rimonta per la squadra di Guidi, che conquista tre punti grazie al 2-1 firmato Pagano-Padula. Sono ore e giorni importanti per lo Special One e le sue eventuali riflessioni: secondo Sky Sport, il portoghese sarebbe rimasto deluso dalla società per la mancata proposta di rinnovo e ora il rapporto tra le parti non sarebbe più così solido. E il futuro in bilico. Intanto Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, ha replicato con un lungo comunicato allo stesso Mourinho che aveva commentato in maniera molto dura le sue critiche: "Siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro".