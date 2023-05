Roma, le nuove anticipazione delle maglie 2023/24 targate Adidas – FOTO

Cresce l'attesa per conoscere le nuove maglie per la prossima stagione firmate dall'Adidas che subentrerà a New Balance come sponsor tecnico della Roma. Il sito specializzato in maglie da gioco, FootyHeadlines, ha pubblicato quelle che dovrebbero essere i tre kit per il prossimo anno. La prima maglia prende ispirazione da quella della stagione 92/93 con il lupetto di Gratton al posto dello stemma e le tre striscedi colore arancione (simbolo del marchio tedesco) sulle spalle. Quella da trasferta invece è caratterizzata da un motivo che riproduce un antico pavimento a mosaico di Roma oltre alle classiche tre righe, sempre sulle spalle, ma questa volta di colore nero. "Total black" invece la terza maglia con inserti arancioni sulle spalle e sulle maniche.