Mercato Roma, Aouar ha scelto: a giugno sarà giallorosso

Dopo l'amara sconfitta di ieri contro l'Inter, in casa Roma arriva una buona notizia in chiave mercato. Come riportato da Sky, Houssem Aouarha scelto il club giallorosso nonostante gli interessamenti di tante altre squadre. Il corteggiamento di Tiago Pinto parte da lontano, già dalla scorsa estate, e adesso sembra essere arrivato il momento delle firme che arriveranno nei prossimi giorni. L'algerino classe '98, una volta terminato il contratto con il Lione, diventerà ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso e lo sarà fino al 2028. Sarà lui dunque il primo rinforzo per il centrocampo della prossima stagione. Nella sua esperienza in Francia, Aouar ha realizzato 48 reti e 37 assist in 258 match disputati, dimostrando di avere capacità in fase realizzativa e di rifinitura.