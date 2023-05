Dybala carica squadra e ambiente: “Tutti insieme uniti, più che mai”

"Tutti insieme uniti, più che mai" il post di Paulo Dybala su Instagram per caricare squadra e ambiente in vista della gara di andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I 25' giocati dalla Joya contro l'Inter lasciano ben sperare in vista della sfida di giovedì sera. Se tra domani e mercoledì non dovessero sorgere nuovi problemi, l'argentino è destinato ad iniziare il match da titolare. Giorni decisivi invece per capire lo stato di forma di Wijnaldum: l'obiettivo è quello di mandarlo in campo almeno nella ripresa.