Mourinho, futuro in bilico: lo scorso anno si aspettava una proposta per il rinnovo

Difficile ad oggi fare ipotesi sul futuro di Mourinho. Lo Special One ieri ha lanciato altre frecciatine alla società e si è definito "stanco" di essere più di un allenatore. Secondo Sky il rapporto tra Mou e il club vacilla poiché lui si aspettava una proposta di rinnovo dopo la finale di Tirana. L'offerta dei Friedkin non è ancora arrivata e il mister nel corso della stagione ha chiesto pubblicamente un incontro. Il giornalista Gianluca Di Marzio si è esposto sulla situazione di José: "Non ci metto la mano sul fuoco sul suo restare a Roma. Dalle sue parole si vedono segnali si sofferenza, frecciate continue nei confronti della società. Credo sia dovuto al fatto che non è mai arrivata la proposta da parte del club".